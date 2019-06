16.06.2019, PP Oberfranken



Vorfahrt missachtet – Vier Verletzte

BAYREUTH. Drei Schwer- und eine Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall in der Nacht zum Sonntag im Bayreuther Stadtgebiet.

Eine 21-jährige Bayreutherin wollte am Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, mit ihrem Auto von der Friedrich-Ebert-Straße kommend die Albrecht-Dürer-Straße überqueren. Dabei übersah sie eine 22-jährige Bayreutherin, die mit ihrem Wagen die Albrecht-Dürer-Straße stadtauswärts befuhr. Bei dem Zusammenstoß in der Kreuzung erlitten die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin sowie die Fahrerin des zweiten Autos schwere Verletzungen. Ihre Beifahrerin erlitt leichtere Verletzungen. Der Rettungsdienst mit Notarzt brachte die Insassen der Autos in ein Krankenhaus. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro.