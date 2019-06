10.06.2019, PP Oberfranken



Verkehrsunfall fordert vier Verletzte

BAMMERSDORF, LKR. FORCHHEIM. Vier Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Samstagmorgen in Bammersdorf.

Ein 26-jähriger rumänischer Autofahrer geriet gegen 5 Uhr in der Jägersburger Straße mit seinem Mazda in einer Kurve zu weit nach links und krachte in das Auto einer entgegenkommenden 18-jährigen Fahrerin. Die junge Frau erlitt hierbei ebenso leichte Verletzungen, wie ihr 21-jähriger Beifahrer. Auch der Unfallverursacher, bei dem ein Alkoholwert von ein Promille gemessen wurde, und dessen 22-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des Rumänen vorerst sicher. Insgesamt entstand bei dem Zusammenstoß ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.