10.06.2019, PP Oberfranken



Betrunken und unterzuckert auf der Autobahn unterwegs

A70 / NEUDROSSENFELD, LKR. KULMBACH. Weil er in Schlangenlinien auf der Autobahn unterwegs war und mehrmals die Schutzplanke touchierte, sorgte am Freitagnachmittag ein 59 Jahre alter Autofahrer auf der Autobahn A70 für einen Einsatz von mehreren Rettungskräften.

Gegen 16.45 Uhr gingen bei der Polizei Oberfranken mehrere Anrufe über einen Schlangenlinien fahrenden VW Caddy mit Bamberger Kennzeichen ein, der nicht nur die gesamte Fahrbahn benötigte, sondern auch bereits mehrfach die linke und rechte Schutzplanke touchiert hatte. Da sich das Auto auf der A70 in östlicher Richtung und bei den ersten Meldungen im Bereich Paradistal bewegte, wurden die Verkehrspolizeiinspektionen Bamberg und Bayreuth verständigt. Durch weitere Meldungen nachfolgender Fahrer wurde bekannt, dass der Verkehr bereits durch andere Verkehrsteilnehmer vor dem Überholen des Fahrzeugs gewarnt wurde und dass der Wagen weiter in Richtung Bayreuth unterwegs war.



Auf Höhe der Anschlussstelle Kulmbach/Neudrossenfeld konnte der Caddy durch eine Streife der Bayreuther Verkehrspolizei gestoppt werden. Schnell wurde den anhaltenden Beamten klar, dass es sich hier um einen medizinischen Notfall handelte, da der 59-jährige Fahrer apathisch hinter seinem Lenkrad saß und auf die Ansprache nur mit dem gestammelten Wort Diabetes reagierte. Bis zum Eintreffen der sofort verständigten Notärztin konnte der Mann mit Traubenzucker und Cola etwas stabilisiert werden. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Klinikum Kulmbach. Eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,4 Promille. Am Volkswagen entstand ein Schaden von rund 5.000.



Während der ärztlichen Behandlung auf der Autobahn sicherte das Technische Hilfswerk Kulmbach die Rettungskräfte ab. Auf den Caddy-Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.