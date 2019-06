07.06.2019, PP Oberfranken



Sattelzug krachte in Warnleitanhänger

A93 / THIERSHEIM, LKR. WUNSIEDEL. Eine mehrstündige Sperre der Autobahn A93 hatte am Donnerstagvormittag ein Verkehrsunfall zur Folge, als ein Sattelzug in einen Warnleitanhänger krachte.

Die Autobahnmeisterei hatte am Donnerstagvormittag auf der A93 bei Thiersheim in südlicher Fahrtrichtung aufgrund einer Tagesbaustelle den rechten Fahrstreifen der Autobahn mittels eines Warnleitanhängers weggenommen. Obwohl die Wegnahme des rechten Fahrstreifens schon im Vorfeld mittels Beschilderung angekündigt worden war, nahm ein 51-jähriger Sattelzugfahrer gegen 10.30 Uhr die neue Verkehrssituation überhaupt nicht wahr und krachte nahezu ungebremst auf den Warnleitanhänger. Der Aufprall war so heftig, dass das Führerhaus völlig zerstört und der Fahrer eingeklemmt wurde. Der Warnleitanhänger und der davor befindliche Lastwagen der Autobahnmeisterei wurden ebenfalls völlig zerstört. Fahrzeugteile flogen auch auf die Gegenfahrbahn und trafen dort einen Skoda Octavia, den ein 23-jähriger Marktredwitzer fuhr.



Ein Großaufgebot an Rettungskräften befreite den eingeklemmten und schwer verletzten Brummifahrer aus dem Führerhaus. Er kam in ein nahegelegenes Klinikum. Nach bisherigen Erkenntnissen sind seine Verletzungen zwar schwerwiegend, aber nicht lebensbedrohlich. Die Bergung des mit 19 Tonnen Stückgut beladenen Sattelzuges gestaltete sich schwierig und die Autobahn musste in Richtung Süden komplett gesperrt werden. Erst gegen 17.30 Uhr war die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden von etwa 357.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Verkehrspolizei Hof übernommen.