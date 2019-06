05.06.2019, PP Oberfranken



Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr

A70 / A73 / LKR. BAMBERG. Mehrere Verkehrsunfälle und ein Pannenfahrzeug führten am Dienstagmorgen auf den Autobahnen rund um Bamberg innerhalb kurzer Zeit zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr.

Den Auftakt machte kurz vor 7 Uhr ein wegen eines Reifenschadens auf der Autobahn A70 nahe des Parkplatzes Paradiestal in Fahrtrichtung Bayreuth liegen gebliebener Lastwagen. Für die Dauer der Reparatur musste durch die Autobahnmeisterei Thurnau der rechte Fahrstreifen gesperrt werden und ein erheblicher Rückstau war die Folge.



Nahezu zeitgleich kam es auf der A73 kurz nach der Ausfahrt Bamberg-Süd zu einem Auffahrunfall. Eine 23-jährige Frau war mit ihrem Wagen in Richtung Nürnberg unterwegs, konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr im dichten Berufsverkehr auf das Auto einer 31-jährigen Frau auf. Beide Damen wurden leicht verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Auch hier kam es während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge zu erheblichen Behinderungen.



Gegen 7.30 Uhr ereigneten sich schließlich auf der A73 an der Anschlussstelle Breitengüßbach-Mitte zwei weitere Unfälle. Zunächst kollidierte das Auto einer 68-jährigen Frau beim Auffahren auf die Autobahn mit dem Wagen eines 57-jährigen Mannes. Während die Frau alleine unterwegs war, saßen im anderen Fahrzeug vier Personen. Bilanz des Verkehrsunfalles waren vier leicht verletzte Insassen, ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro und ein nicht unerheblicher Rückstau.



Dieser wurde durch einen Folgeunfall im Stau noch vergrößert. Ein 31-jähriger Motorradfahrer krachte trotz Vollbremsung mit seinem Motorrad in das Fahrzeugheck eines vorausfahrenden 49-jährigen Mannes. Der Motorradfahrer wurde vom Bike geschleudert, durchschlug mit dem Helm die Heckscheibe des Autos und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Sowohl der Motorradfahrer als auch der Autofahrer wurden, ebenso wie die vier Verletzen des vorangegangenen Unfalles, vom Rettungsdienst ins Klinikum Bamberg eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich bei dem Folgeunfall auf etwa 12.000 Euro.