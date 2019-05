31.05.2019, PP Oberfranken



Betrunkener attackierte Passanten – Haftbefehl erlassen

HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und gefährlicher Körperverletzung ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg gegen einen 25-jährigen Mann, der am späten Donnerstagabend auf einem Pendlerparkplatz nahe Hirschaid mehrere Personen attackierte. Mittlerweile befindet er sich in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg suchen weitere Zeugen.

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

Gegen 21.15 Uhr ging der deutlich alkoholisierte 25-Jährige auf mehrere Fußgänger und Fahrradfahrer los, die im Bereich des Pendlerparkplatzes an der Kreisstraße BA 27 unterwegs waren. Dabei kam es immer wieder zu Handgreiflichkeiten mit dem Betrunkenen, wobei sich mehrere angegriffene Personen nach den Attacken wieder entfernten. Als sich der aggressive Mann erneut mit zwei Fahrradfahrern anlegte, schlug er einem 39-jährigen Fahrradfahrer mehrmals ins Gesicht und brachte sein Opfer zu Boden. Anschließend misshandelte er den 39-Jährigen noch mit mehreren Fußtritten - auch gegen den Kopf. Der Verletzte kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Betrunkenen vorläufig fest und übergaben ihn für die weiteren Ermittlungen an die Kriminalpolizei Bamberg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erging am Freitag gegen den 25-Jährigen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlages und gefährlicher Körperverletzung. Mittlerweile befindet er sich in einer Justizvollzugsanstalt.