31.05.2019, PP Oberfranken



Bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

FICHTELBERG, LKR. BAYREUTH. Noch an der Unfallstelle erlag am späten Freitagvormittag ein 34 Jahre alter Motorradfahrer auf der Staatsstraße ST2981 bei Fichtelberg seinen schweren Verletzungen.

Kurz vor 11.15 Uhr war der 34-Jährige aus Brandenburg mit seiner Honda in einer Gruppe von Motorradfahrern auf der Staatsstraße von Fichtelberg kommend in Richtung Abzweigung zur Bundesstraße B303 unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Zweiradfahrer aus bislang nicht geklärten Gründen nach links auf die Gegenspur und prallte dort in die Front eines entgegenkommenden Renault Kastenwagens. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der Motorradfahrer tödliche Verletzungen. Die beiden Insassen des Lieferwagens kamen mit dem Schrecken davon. Insgesamt 30 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizeiinspektion Bayreuth-Land waren an die Unfallstelle geeilt. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth zog zur Klärung des genauen Unfallhergangs einen Sachverständigen hinzu. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Während der Unfallaufnahme war die Staatsstraße bis etwa 14.45 Uhr gesperrt.