31.05.2019, PP Oberfranken



Zu tief ins Glas geschaut

A9 / PEGNITZ, LKR. BAYREUTH. Weil er zu tief ins Glas geschaut hatte und sich anschließend ans Steuer seines Lastwagens setzte, muss sich nun ein 36 Jahre alter Brummifahrer strafrechtlich verantworten.

Am Mittwochabend wurde der Verkehrspolizei Bayreuth mitgeteilt, dass an der Rastanlage Fränkische Schweiz Richtung Berlin ein vermutlich Betrunkener eine Sattelzugmaschine angefahren hat. Dies fiel dem Zeugen auf, als der Fahrer eines russischen Sattelzuges schwankend ausstieg und seine Notdurft verrichtete. Als die Streife eintraf und beim 36-jährigen Weißrussen einen Atemalkoholtest durchführte, zeigte das Gerät einen Wert von 2,4 Promille. Eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung waren die Folge. Der weißrussische Berufskraftfahrer war so betrunken, dass er über Nacht im Krankenhaus bleiben musste. Der von ihm verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.