29.05.2019, PP Oberfranken



Schleierfahnder entdeckten Rauschgift

A9 / BERG, LKR. HOF. Gleich mehrfach fanden Schleierfahnder der Hofer Grenzpolizeigruppe am Dienstag Rauschgift bei Reisenden auf der Autobahn A9.

Um 11.35 Uhr stoppten die zivilen Beamten einen VW Golf mit Leipziger Kennzeichen an der Anschlussstelle Berg. In der Reisetasche des 36-jährigen Fahrers fanden die Polizisten, in einem Einweckglas versteckt, mehrere Gramm Marihuana. Da der Leipziger zudem akut unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste er eine Blutprobe abgeben und seine Fahrt vorerst unterbrechen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen des Besitzes von illegalen Rauschmitteln und wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.



Um 12.45 Uhr geriet der Fahrer eines Ford Ranger, der an der Rastanlage Frankenwald/West parkte, ins Visier der Fahnder. Auch er und sein Reisegepäck wurden von den Beamten näher unter die Lupe genommen. Dabei kam im Rucksack des 48-Jährigen eine Dose mit mehreren Gramm Marihuana zum Vorschein. Das Rauschgift stellten die Beamten sicher und der 48-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz.



Gegen 17 Uhr fiel den Schleierfahndern ein Mann ins Auge, der gerade an der Rastanlage Frankenwald aus dem Brückenrestaurant kam und zu seinem geparkten Ford Transit ging. Der 32-jährige Berliner hatte in seiner Jacke eine geringe Menge Amphetamin und ein passendes Schnupfröhrchen versteckt. Danach sahen die Beamten auch noch auf der Ladefläche des Kleintransporters nach und fanden dort noch eine Dose, in der weiteres Amphetamin verpackt war. Daneben fanden sich noch Utensilien, wie eine Rasierklinge und eine kleine Waage zum Portionieren, die zum Konsum des Rauschgiftes notwendig sind. Bei den weiteren Ermittlungen fanden die Polizisten heraus, dass der Berliner gerade nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, was ihm zu dem Verstoß wegen des Rauschgiftbesitzes noch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einbrachte.