29.04.2020, PP Oberbayern Nord



Stellenausschreibung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord - Abteilung Polizeiverwaltung

Das PP Oberbayern Nord sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Dienstsitz in Ingolstadt einen Beamten (w/m/d) der 2. Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen für die Abteilung Polizeiverwaltung im Sachgebiet PV 4 in Vollzeit (teilzeitfähig im Jobsharing).

Bewerbungsschluss: 22.05.2020