05.12.2019, PP Oberbayern Nord



Stellenausschreibung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord - Bürokraft

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord sucht eine Bürokraft (w/m/d) in der Finanzverwaltung am Sitz des Präsidiums in Ingolstadt.

Bewerbungsschluss: 03.01.2020