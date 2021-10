18.10.2021, PP Oberbayern Nord



Illegale Schleusung aufgedeckt

MOOSBURG Am Sonntag (17.10.2021) konnten Beamte der Verkehrspolizei Freising zwei Schleuser vorläufig festnehmen. Bei einer Kontrolle auf der A92 war aufgefallen, dass drei Insassen des Pkw, den ein 20-jähriger Syrer fuhr, keinen entsprechenden ausländerrechtlichen Aufenthaltsstatus vorweisen konnten. Die Kriminalpolizei Erding nahm die Ermittlungen auf.

Der betreffende Pkw war von Beamten der Verkehrspolizei Freising im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten worden. Der junge Mann am Steuer gab an, dass es sich bei den drei Mitfahrern um seinen syrischen Bruder, dessen ägyptische Ehefrau und das gemeinsame Kleinkind handeln würde. Diese hätten er und ein weiterer Bekannter in Österreich aufgelesen und über die Grenze nach Deutschland gebracht. Die syrische Familie war nicht im Besitz eines gültigen ausländerrechtlichen Aufenthaltstitels. Die Kriminalpolizei Erding übernahm die weiteren Ermittlungen.



In der Folge stellte sich heraus, dass die Familie auf eigene Kosten aus den Arabischen Emiraten nach Albanien gereist war und von dort aus von bisher unbekannten Tätern nach Österreich geschleust wurde. In Österreich wurden sie vom in Deutschland lebenden Bruder und einem weiteren Verwandten des Familienvaters abgeholt und nach Deutschland verbracht. Beide müssen nun mit einer Anzeige aufgrund des Einschleusens von Ausländern rechnen. Nachdem die nötigen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle getroffen worden waren, wurden die Männer wieder entlassen.

Die zwei erwachsenen Insassen wurden wegen illegaler Einreise und illegalem Aufenthalt angezeigt.