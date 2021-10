12.10.2021, PP Oberbayern Nord



Brand in Mehrfamilienhaus - 7 Verletzte und über 100 Personen evakuiert

NEUFAHRN In der Nacht von Montag auf Dienstag, 12.10.2021, war in der Sepp-Manger-Straße in Neufahrn bei Freising ein mehrstöckiges Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Dabei trugen sieben Personen eine leichte Rauchgasintoxikation davon. Über 100 Personen mussten vorübergehend evakuiert werden.

Die Kriminalpolizei Erding führt die Ermittlungen in dem Fall.

Die Kräfte der Polizei und Feuerwehr wurden gegen 00:50 Uhr über die Integrierte Leitstelle alarmiert. Das Feuer konnte schnell abgelöscht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner des achtstöckigen Mehrfamilienhauses evakuiert und in einer nahegelegenen Grundschule untergebracht werden. Sieben Personen, darunter ein Feuerwehrmann, erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation und wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Der Brand war nach ersten Erkenntnissen in einem Kellerraum des Hochhauses entstanden. Dieser brannte vollständig aus. Zahlreiche Wohnungen wurden verrußt. Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 50.000 Euro. Ein Übergreifen der Flammen auf die Wohneinheiten konnte verhindert werden. Die Bewohner konnten in den Morgenstunden in ihre Wohnung zurückkehren.





Die Kriminalpolizei Erding ermittelt zu der bislang unbekannten Brandursache. Eine Brandstiftung kann nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden.