Hoflader gerät in Brand - Zeugenaufruf

ATTENKIRCHEN, LKRS. FREISING Wie gestern bekannt wurde, geriet im Ortsteil Staudhausen in der der Nacht vom 05. auf den 06.10.2021 ein landwirtschaftliches Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Kripo Erding ermittelt.

Am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr stellte ein Zeuge den brennenden Hoflader im Freien der landwirtschaftlichen Hoffläche fest und weckte die Bewohner. Dem 67-jährigen Landwirt gelang es, das Feuer zusammen mit seinem Sohn selbst abzulöschen.



Durch den Brand entstand an dem Fahrzeug Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Die Kripo Erding hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.





Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 08122/968-0 in Verbindung zu setzen.

Die Kripo Erding bittet insbesondere den Mann, der den Brand festgestellt und die Bewohner geweckt hat, sich als Zeuge zu melden, da dieser unter Umständen wichtige Hinweise geben kann.