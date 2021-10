07.10.2021, PP Oberbayern Nord



Vergewaltigung in Schrobenhausen - Polizei erhöht den Fahndungsdruck und setzt eine Belohnung aus





SCHROBENHAUSEN. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (18.09.2021/19.09.2021) überfiel ein bislang unbekannter Mann in der Innenstadt Schrobenhausens eine 29-jährige Frau und verging sich sexuell an ihr. Eine Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei Ingolstadt arbeitet seither mit Hochdruck an der Klärung der Sexualstraftat. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und setzt für Hinweise, die zur Klärung der Tat oder zur Ergreifung des Tatverdächtigen führen, nun eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro aus.



Trotz intensiv geführter Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte die Sexualstraftat bislang nicht geklärt werden. Noch immer fahndet die Kriminalpolizei Ingolstadt nach einem ca. 25 bis 35 Jahre alten, ca. 195 cm großen, schlanken Mann mit offensichtlich dunkler Haut, mit extrem kurz ggf. rasiertem Haar, der zur Tatzeit ein evtl. weißes, hochgekrempeltes Hemd trug.



Mit der heute durchgeführten Plakatverteilungsaktion und der Aussetzung einer Belohnung in Höhe von 3.000 Euro wollen die Ermittler mit Unterstützung der Medien den Fahndungsdruck nach dem gesuchten Sexualstraftäter nochmals erhöhen. So werden im Laufe des heutigen Tages in Schrobenhausen und den umliegenden Gemeinden gezielt Fahndungsplakate in deutscher und englischer Sprache an öffentlich wahrnehmbaren Orten verteilt und plakatiert. Die nun ausgesetzte Belohnung wird unter Aus¬schluss des Rechtsweges zuerkannt und ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamte bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll sich der Gesuchte in der Tatnacht in Begleitung einer weiteren männlichen Person befunden haben, die wie folgt beschrieben werden kann: Ca. 25 bis 35 Jahre, ca. 180 cm bis 190 cm, schlank, braune, etwas längere nach hinten gekämmte bzw. gegelte Haare. Auch der Begleiter trug in der Tatnacht ein weißes Hemd und könnte von besonderem Interesse für die Ermittler sein. Die Person wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Bei den bislang eingegangenen Hinweisen zeichnete sich noch keine entscheidende Spur ab, die zur Tataufklärung führen könnte. Deshalb bitten die Ermittler erneut um weitere Zusendungen von Foto- und Videodateien, die über das am 28.09.2021 eingerichtete Medien-Upload-Portal unter dem Link/QR-Code versandt werden können.



Linksammlung

Von besonderem Interesse sind hierbei Fotos und Videos, die in der Tatnacht in Schrobenhausen in Lokalen und Örtlichkeiten aufgenommen wurden und auf denen Personen abgebildet sind, die der Täterbeschreibung nahe kommen könnten.









Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen, die mit dem oben geschilderten Vorfall in Verbindung stehen könnten, werden unter der Telefonnummer 0841-9343-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen..