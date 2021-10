05.10.2021, PP Oberbayern Nord



Brandstiftung an Tankstelle: Tatverdächtiger in Haft

INGOLSTADT.Nach Hinweisen aus der Bevölkerung konnte ein dringend tatverdächtiger Mann festgenommen werden. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Wie berichtet hatte ein zunächst Unbekannter in der Nacht auf den 20.09. versucht, eine Tankstelle an der Münchener Straße in Brand zu setzen. Nach der Veröffentlichung von Fotos aus einer Videoüberwachungsanlage meldete sich ein Zeuge, der angab, den Täter eventuell zu kennen.



Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt erhärteten den Tatverdacht gegen einen 22-jährigen Eritreer aus Ingolstadt. Zudem konnte umfangreiches Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt werden.



Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der Tatverdächtige am gestrigen Montag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den mutmaßlichen Brandstifter an.



Aufgrund der Festnahme wird die Öffentlichkeitsfahndung wiederrufen. Es wird gebeten, die veröffentlichten Lichtbilder nicht weiter zu verwenden.











Vorangegangene Pressemitteilungen:





Ingolstadt, 01.10.2021





Öffentlichkeitsfahndung nach versuchter Brandstiftung





Nach einer versuchten schweren Brandstiftung am 20.09.2021 an einer Tankstelle in der Münchener Straße fahndet die Kriminalpolizei weiterhin nach dem Täter. Mittlerweile wurden Lichtbilder aus einer Überwachungskamera gesichert, die einen Tatverdächtigen zeigen.





Wie berichtet hatte der Unbekannte versucht, Feuer an einer Zapfsäule zu legen. Den dabei verwendeten Kraftstoff hatte er -wie die bisherigen Ermittlungen ergaben- kurz zuvor an einer anderen Tankstelle gekauft.



In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei um erhöhte Aufmerksamkeit. Insbesondere bei auffälligen Tankvorgängen in Kanister während der Nachtzeit wird darum gebeten, die Polizei zu informieren.





Hinweise zur Identität der abgebildeten Person werden unter der Telefonnummer 0841-93430 entgegen genommen.











Ingolstadt, 20.09.2021



Versuchte Brandstiftung an Tankstelle

- Zeugenaufruf der Kriminalpolizei Ingolstadt





Kurz nach Mitternacht des heutigen Tages legte ein bislang unbekannter Täter auf dem Gelände einer Tankstelle in der Münchener Straße ein Feuer.

Ein aufmerksamer Zeuge, der kurz darauf die Tankstelle passierte, entdeckte den Brand und konnte diesen sofort mit dort gefüllten Waschwassereimern löschen.

Anschließend informierte der Zeuge die dort tätige Tankstellenangestellte, um über Notruf die Polizei zu verständigen. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Nahbereichsfahndung nach der zu Fuß in südliche Richtung flüchtenden Person verlief negativ. Aufgrund des noch in der Nacht gesicherten Videomaterials kann der Tatverdächtige wie folgt beschrieben werden: Männlich, schlank. Er trug zur Tatzeit schwarze Schuhe, eine schwarze Hose und einen dunklen Kapuzenpullover, darüber ein grünes T-Shirt.



Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Sachbearbeitung übernommen und bittet unter der Telefonnummer 0841-9343-0 um sachdienliche Hinweise.