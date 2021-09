27.09.2021, PP Oberbayern Nord



Versuchter Mord in Olching - Haftbefehl erlassen

OLCHING, LKRS.FÜRSTENFELDBRUCK.Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Arbeiterunterkunft in Olching ermittelt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck. Ein 41-jähriger Mann wurde festgenommen.

Am vergangenen Freitag (24.09.) war es gegen 17:30 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 41-jährigen Ivorer und einem 49-jährigen polnischen Staatsangehörigen gekommen.



Nachdem die Situation zunächst geklärt zu sein schien, griff der Ivorer seinen Kontrahenten unvermittelt an und fügte ihm erhebliche Stichverletzungen im Gesicht zu. Nur durch das Einschreiten weiterer Bewohner der Unterkunft konnte der Tatverdächtige von seinem Opfer getrennt werden. Der zunächst zu Fuß geflüchtete Tatverdächtige wurde kurze Zeit später im Rahmen der polizeilichen Fahndung festgenommen.



Die sachleitende Staatsanwaltschaft München II beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes, welcher am Samstag vom zuständigen Richter erlassen wurde.

Der 41-jährige Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Haftanstalt überstellt.