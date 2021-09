27.09.2021, PP Oberbayern Nord



Versuchter Handtaschenraub in Gilching

GILCHING, Lkr. Starnberg, 27.09.2021

Am Freitag, den 24.09.21 versuchte eine bisher unbekannte Person einer 56-jährigen Spaziergängerin in Gilching auf offener Straße die Handtasche gewaltsam zu entreißen, scheiterte aber am Widerstand der Frau.

Die 56-Jährige ging alleine kurz vor 20.00 Uhr auf dem Starnberger Weg in Gilching, als sich ihr zwischen der Sonnenstraße und dem Kreisverkehr an der Orionstraße jemand von hinten näherte und versuchte ihre umgehängte Handtasche zu greifen. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf es der Frau schließlich gelang, ihre Tasche festzuhalten. Der oder die Unbekannte entfernte sich danach von der Tatörtlichkeit ohne Beute.



Beschreibung Angreifer/-in:

Sehr wahrscheinlich männlich, ca. 170 cm groß, hellhäutig, bekleidet mit einer dunkelgrauen Kapuzenjacke



Die Kripo Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum dem geschilderten Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.