15.09.2021, PP Oberbayern Nord



Extremistische Graffiti im Ortsbereich Hurlach aufgesprüht – Zeugenaufruf

HURLACH, LKR. LANDSBERG AM LECH In der Nacht von Samstag auf Sonntag und am Montagabend sprühten bislang unbekannte Täter mehrere Graffitis auf Wahlplakate und vor die Sport- und Kulturhalle in Hurlach. Die Polizeiinspektion Landsberg am Lech bittet um sachdienliche Hinweise.

Im Zeitraum vom 11.09.2021, 19:30 Uhr, bis 12.09.2021, 08:15 Uhr, wurden in Hurlach insgesamt 25 Wahlplakate der Partei CSU mit extremistischen Aufschriften durch bislang unbekannte Täter in roter und schwarzer Farbe besprüht. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.



Am Montag (13.09.2021), gegen 20:00 Uhr, beobachteten Zeugen wie zwei junge Männer vor der Halle in der Bahnhofstraße mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz auf den Teerboden sprühten. Sie waren zuvor aus einem dunklen Pkw, älteren Baujahrs mit abmontierten Kennzeichen, ausgestiegen. Eine der beiden Personen trug dabei einen auffallend weißen Pullover. Unmittelbar nach der Tat flüchteten sie mit dem Pkw in unbekannte Richtung. Der durch das Graffiti entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.



Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Landsberg am Lech hat die Ermittlungen zu den beiden Fällen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang.



Zeugen, die Verdächtiges zu den genannten Zeiten in Hurlach beobachten konnten, oder gar Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landsberg am Lech unter der Telefonnummer 08191/932-0 in Verbindung zu setzen.