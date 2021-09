10.09.2021, PP Oberbayern Nord



IAA Mobility - Streckenführungen zur Radsternfahrt am 11.09.21

OBERBAYERN/SCHWABEN/MÜNCHEN

Radsternfahrt am Samstag, 11.09.2021 nach München – Informationen

zur Streckenführung und zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen im

Zusammenhang mit dieser Versammlung - Oberbayern und Schwaben

Für Samstag, 11.09.2021, sind sowohl in und um München ab vormittags mehrere sich

fortbewegende Versammlungen mit thematischem Bezug zur Internationalen

Automobilausstellung angezeigt. Von Startpunkten in verschiedenen Örtlichkeiten in

Oberbayern und Schwaben wollen Versammlungsteilnehmer sich über verschiedene

Strecken per Fahrrad nach München auf die Theresienwiese begeben. Zudem findet eine

größere Fußgängerdemonstration im Bereich zwischen Theresienwiese und Königsplatz

statt. Im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr ist eine gemeinsame Schlusskundgebung

aller Versammlungsteilnehmer auf der Theresienwiese geplant.



Die Polizei betreut die Versammlungen, begleitet Versammlungsteilnehmer auf den

Strecken und gewährleistet einen störungsfreien Ablauf. Auch werden damit in

Verbindung stehende Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten.

Aufgrund erforderlicher Verkehrssperrungen auf den Strecken kann es im angegebenen

Zeitraum, aber auch nach Abschluss der Schlusskundgebung, zu stärkeren

Verkehrsbehinderungen kommen.



Folgende Bereiche können betroffen sein:



Oberbayern und Schwaben:



Startpunkt Weilheim:

Startzeit: ca. 09:45 Uhr von Weilheim über Tutzing, Feldafing, Starnberg, Gauting und

Gräfelfing nach Laim, weitere Streckenführung über Landsberger Str. zur Theresienwiese

Startpunkt Herrsching am Ammersee:

Startzeit: ca. 11:15 Uhr von Herrsching am Ammersee über Seefeld, Weßlig, Gilching,

Germering und Gräfelfing nach München / Laim, weitere Streckenführung über

Landsberger Str. zur Theresienwiese



Startpunkt Augsburg:

Startzeit: ca. 08:00 Uhr von Augsburg/Innenstadt in östliche Richtung auf die B2, über

Kissing, Mering und Merching, von Steindorf kommend über Luttenwang, Nassenhausen,

Mammendorf, Fürstenfeldbruck, Eichenau, Germering nach München / Laim, weitere

Streckenführung über Landsberger Str. zur Theresienwiese



Startpunkt Petershausen:

Startzeit: ca. 10:30 Uhr von Petershausen über Vierkirchen, Hebertshausen, Dachau und

Karlsfeld nach München / Moosach, weitere Streckenführung über Dachauer Str. in

Richtung Theresienwiese



Startpunkt Neufahrn im Landkreis Freising:

Startzeit: ca. 10:30 Uhr von Neufahrn bei Freising, über Eching, Unterschleißheim,

Oberschleißheim, Garching nach München / Bogenhausen, weitere Streckenführung über

Prinzregentenstr. zur Theresienwiese



Startpunkt Freising:

Startzeit: ca. 10:30 Uhr in Freising, über Mintraching, Garching, Ismaning und

Unterföhring nach München /Bogenhausen, weitere Streckenführung über

Prinzregentenstr. zur Theresienwiese



Startpunkt Erding:

Startzeit: ca. 10:30 Uhr in Erding, über Wörth, Ottenhofen, Markt Schwaben, Pliening,

Kirchheim und Aschheim nach München / Riem, weitere Streckenführung über

Prinzregentenstr. zur Theresienwiese



Startpunkt Grafing im Landkreis Ebersberg:

Startzeit: ca. 11:15 Uhr in Grafing, über Kirchseeon, Zorneding, Vaterstetten und Haar

nach München / Trudering, weitere Streckenführung über Prinzregentenstr. zur

Theresienwiese



Startpunkt Rosenheim:

Startzeit: ca. 08.50 Uhr in Rosenheim über Kolbermoor, Bad Aibling, Bruckmühl,

Feldolling, Feldkirchen-Westerham, Aying, Höhenkirchen, Ottobrunn nach München /

Berg am Laim, weitere Streckenführung über Heinrich-Wieland-Str., B304 zur

Prinzregentenstr. weiter zur Theresienwiese



Startpunkt Holzkirchen:

Startzeit: ca.11.30 Uhr in Holzkirchen; Fahrt über Otterfing, Sauerlach, Oberhaching,

Taufkirchen und Ottobrunn nach München / Berg am Laim, weitere Streckenführung über

Heinrich-Wieland-Str., B304 zur Prinzregentenstr. weiter zur Theresienwiese



Startpunkt Geretsried:

Startzeit: ca. 10.50 Uhr in Geretsried; Fahrt nach Wolfratshausen und über Icking,

Ebenhausen, Schäftlarn, Pullach, Solln und München / Sendling, Harras , weiter zur

Theresienwiese



Bereich München:

Startpunkt Olympiapark:

Startzeit ca. 13:00-13:30 Uhr an der Parkharfe Olympiapark, über Spiridon-Louis-Ring,

Dachauer Straße, Hackerbrücke zur Theresienwiese



Startpunkt Familienroute im Olympiapark:

Startzeit ca. 13:00-13:30 Uhr am Willi-Daume-Platz, über Willi-Gebhardt-Ufer zum

Spiridon-Louis-Ring, Dachauer Straße, Hackerbrücke zur Theresienwiese

Startpunkt Ostbahnhof:



Startzeit ca. 12:30-13:00 Uhr in der Friedenstraße, über B 304, Am Mitterfeld, Riemer

Straße, Prinzregentenstraße zur Theresienwiese



Startpunkt Studentenstadt:

Startzeit ca. 12:30-13:00 Uhr am Park and Ride Parkplatz Studentenstadt, über

Leinthalerstaße, Johanneskirchner Straße, Eggenfeldener Straße, Prinzregentenstraße

zur Theresienwiese



Startpunkt Westend:

Startzeit ca. 12:30-13:00 Uhr am Westpark Parkplatz am Rosengarten, über

Würmtalstraße, Waldwiesenstraße, Landsberger Straße, Hansastraße zur

Theresienwiese



Startpunkt Fußgänger:

Startzeit ca. 13:00 Uhr an der Theresienwiese über die Schubertstraße, Seidlstraße,

Brienner Straße , Königsplatz, Goethestraße Mozartstraße zurück zur Theresienwiese

Einzelne Streckenführungen können kurzfristig geändert werden.



Die Polizei empfiehlt, folgende Punkte zu beachten:



• Planen Sie mehr Zeit für ihre Fahrten ein.

• Verfolgen Sie die Social Media Kanäle der Polizei, Oberbayern Nord, Schwaben Nord,

Oberbayern Süd und München. Hier werden aktuelle Informationen zu Straßensperren

und Verkehrsbeeinträchtigungen veröffentlicht.

• Umfahren Sie nach Möglichkeit die angegebenen Bereiche

• Wenn Sie selbst mit einem Fahrrad nach München reisen, planen Sie auch Ihre

Rückfahrt. Aufgrund der Internationalen Automobilausstellung sind

Übernachtungsmöglichkeiten in München und Umgebung bereits ausgelastet.

Rechnen Sie mit Verzögerungen oder Ausfällen bei Tram und Bus.

• Ziehen Sie auch die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs mit Bahn oder

MVG in Betracht. Beachten Sie aber auch hier die begrenzten Kapazitäten.

• Insbesondere für die Heimreise nach der Versammlung gelten für alle

Verkehrsteilnehmer die üblichen Verkehrsregeln, wie zum Beispiel die Nutzung von

Radwegen und das Beachten der Vorfahrtsregeln.