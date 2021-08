31.08.2021, PP Oberbayern Nord



Küchenbrand in Einfamilienhaus

PUCHHEIM, LKRS. FÜRSTENFELDBRUCK In einem Einfamilienhaus in der Münchener Straße in Puchheim brach am gestrigen Montag (30.08.2021) gegen 23:15 Uhr ein Feuer aus. Die Kripo Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Die alleinige 75-jährige Bewohnerin bemerkte am späten Abend Rauchentwicklung aus einem Küchenschrank. Nachdem eigene Löschversuche fehlschlugen, konnten erst die hinzugerufenen umliegenden Feuerwehren das Feuer, das inzwischen von der Küche auf den Dachstuhl übergegriffen hatte, ablöschen. Durch den Brand entstand nach ersten Einschätzungen Sachschaden in Höhe von ca. 150.000 Euro. Die Bewohnerin wurde mit einer leichten Rauchgasintoxikation vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Ob es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt handelt, ermittelt nun die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck.