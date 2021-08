31.08.2021, PP Oberbayern Nord



Fußballspiel eskaliert und endet in Schlägerei und Spielabbruch – Zeugen und Videoaufnahmen gesucht

BAAR-EBENHAUSEN, LKRS. PFAFFENHOFEN A.D. ILM Am Sonntagnachmittag fand in der Kreisliga 1 Donau/Isar zwischen dem TSV Baar-Ebenhausen und dem FC Grün-Weiß Ingolstadt ein Punktspiel statt. In der 74. Minute kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einem Foulspiel an einem Spieler des TSV. Daraufhin entwickelte sich eine Rudelbildung unter den Mannschaften.

Zudem stürmten etwa 50 Zuschauer den Fußballplatz. Teilweise befanden sich 50 – 100 Zuschauer auf dem Fußballfeld. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es hierbei zu mehren strafbaren Handlungen:



Ein 22-Jähriger aus Ingolstadt führte einen Kopfstoß gegen seinen 21-jährigen Gegenspieler aus Reichertshofen aus, schubste ihn zu Boden und beleidigte ihn. Anschließend wurde der auf dem Boden liegende Spieler des TSV durch einen 25-jährigen aus Ingolstadt in den Rückenbereich getreten. Der Spieler des TSV erlitt durch die körperlichen Angriffe mehrere schmerzhafte Hämatome und eine Platzwunde an der Lippe.



Des Weiteren schlug ein 23-jähriger Spieler des FC aus Ingolstadt seinen 20-jährigen Gegenspieler aus Reichertshofen. Im Anschluss wurde er von einem 24-jährigen Spieler des FC aus Gaimersheim gewürgt. Der Spieler des TSV erlitt durch die Angriffe eine Platzwunde an der Lippe.



In der 78. Minute musste das Spiel vom Schiedsrichter abgebrochen werden.



Die Mannschaft des FC Grün-Weiß Ingolstadt war bereits vor Eintreffen der Polizei abgereist.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Geisenfeld unter der Telefonnummer 08452-7200 zu melden. Besonderes Interesse besteht an Videoaufnahmen, die den Tathergang zeigen.