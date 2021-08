23.08.2021, PP Oberbayern Nord



Brand im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses

GÜNZENHAUSEN, LKR. FREISING Im Obergeschoss eines Hauses in Günzenhausen im Landkreis Freising kam es gestern Nachmittag zu einem Brand. Ein 94-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 200.000 Euro. Die Kriminalpolizei Erding übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Gegen 14:20 Uhr wurde der Einsatzzentrale ein Feuer im Dachgeschoss eines freistehenden Einfamilienhauses am Lichtweg gemeldet. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte aus dem Gebäude ein 94-jähriger Bewohner gerettet werden. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einer schweren Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.



Trotz der intensiven Löscharbeiten konnten die freiwilligen Feuerwehren aus Eching, Günzenhausen und Freising Land das Niederbrennen des Dachgeschosses nicht mehr verhindern. Ersten Schätzungen zufolge entstand an dem Haus ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich.



Die Kriminalpolizei Erding ermittelt zur bislang unklaren Brandursache. Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Kripo führen dahingehend in den kommenden Tagen weitere Ermittlungen durch. Hinweise auf eine Brandlegung ergaben sich bislang nicht.