Kellerbrand in einer Doppelhaushälfte

PFAFFENHOFEN A. D. ILM Am gestrigen Sonntag (22.08.2021) kam es im Keller einer Doppelhaushälfte an der Aussiger Straße in Pfaffenhofen a. d. Ilm zu einem Brand. Ein 73-Jähriger wurde dabei schwer und ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gegen 16:20 Uhr nahm die 60-jährige Bewohnerin das Warnsignal eines Rauchmelders aus dem Keller wahr und bemerkte schwarzen Rauch. Ihr 73-jähriger Mann stellte daraufhin einen Brand im Untergeschoss fest. Durch die hinzugerufenen Feuerwehren konnte das Feuer vollständig gelöscht werden.



Während der Löscharbeiten wurde ein 27-jähriger Feuerwehrmann leicht an der Hand verletzt. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht notwendig. Der 73-jährige Senior zog sich dagegen eine schwere Rauchgasintoxikation zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht und wird dort intensivmedizinisch versorgt.



Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro, da das ganze Haus im Innern verrußt wurde. Die benachbarte Doppelhaushälfte wurde nicht beschädigt.



Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt an der Brandörtlichkeit deuten auf eine fahrlässige Brandstiftung hin. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte die unsachgemäße Benutzung mehrerer Steckdosenleisten den Brand verursacht haben.