Raubüberfall auf Tankstelle - die Kriminalpolizei sucht Zeugen

INGOLSTADT In der Nacht auf den heutigen Freitag wurde eine Tankstelle an der Schollstraße durch einen Unbekannten überfallen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 03:45 Uhr gelangte der vermummte Täter über einen Hintereingang in den Verkaufsraum der Tankstelle. Er bedrohte den allein anwesenden Mitarbeiter mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten.



Mit seiner Beute im knapp vierstelligen Bereich, die der Räuber in eine Plastiktüte hatte packen lassen, flüchtete der Unbekannte dann zu Fuß. Er konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei entkommen.



Der gesuchte Täter ist einer Beschreibung nach männlich, ca. 175-185 cm groß und von sportlicher Statur. Bekleidet war er mit einer grauen Trainingshose, einer dunklen Jacke (evtl. auch Hoodie) und weißen Turnschuhen. Er sprach deutsch.



Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen noch in der Nacht übernommen und bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841-93430 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Auch ein eventueller Tatzusammenhang mit einem Tankstellenüberfall in Eitensheim am 10.08.2021 wird von den Beamten derzeit intensiv geprüft.