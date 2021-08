04.08.2021, PP Oberbayern Nord



Sexualdelikt im Klenzepark - Tatverdächtiger meldet sich

INGOLSTADT - Nachtrag zum Sexualdelikt im Klenzepark vom 31.07.21





Aufgrund der Berichterstattung in Zusammenhang mit dem Sexualdelikt im Klenzepark vom 31.07.21 hat sich am Abend des 03.08.2021 ein 26-jähriger irakischer Staatsangehöriger bei der Polizeiinspektion Ingolstadt gemeldet. Er habe von dem Sexualdelikt erfahren und es könnte sich um einen Vorfall handeln, an dem er beteiligt gewesen sei. Der Sachverhalt stelle sich aber anders dar.



Da der Mann nach dem bisherigen Ermittlungsstand als Tatverdächtiger angesehen werden musste, wurde er vorläufig festgenommen. Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der Festgenommene heute dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Nach Anordnung der Untersuchungshaft wegen des Verdachts der Vergewaltigung erfolgte die Unterbringung in einer JVA. Die Ermittlungen der Kripo Ingolstadt dauern an.