16.07.2021



Sexualstraftat in Freising - Tatverdächtiger festgenommen - Kripo sucht Zeugen

FREISING Dank einer aufmerksamen Mitarbeiterin im Steincenter in Freising konnte am Montag, 12.07.2021, ein 73-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Freising nach einer Sexualstraftat festgenommen werden.





Am Samstag, 10.07.2021, hielt sich der Mann in Begleitung von zwei Mädchen im Alter von fünf und acht Jahren im Steincenter in Freising auf und soll dort trotz Anwesenheit von Kunden das 8-jährige Mädchen mehrfach unsittlich berührt haben.



Obwohl eine Mitarbeiterin umgehend die Polizei verständigte, hatte der Mann das Einkaufszentrum vor dem Eintreffen der Streifenbesatzung zusammen mit den beiden Mädchen bereits wieder verlassen. Als er am Montagvormittag (12.07.21) erneut im Steincenter erschien, konnte er von der Polizei festgenommen werden.



Gegen den 73-Jährigen erging Haftbefehl wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern.



Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 08122/968-0 um Zeugenhinweise.