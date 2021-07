16.07.2021, PP Oberbayern Nord



Seniorin aus Eichstätt wird Opfer von Telefonbetrügern

EICHSTÄTT, OT MARIENSTEIN

Gestern Vormittag wurde eine Rentnerin aus dem Eichstätter Ortsteil Marienstein Opfer der Masche „falscher Polizeibeamter“ und erlitt hierdurch einen hohen Vermögensschaden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Gestern erhielt eine 91-Jährige Eichstätterin gegen 11:30 Uhr einen folgenschweren Anruf: Betrüger gaben sich als Polizeibeamte aus und hielten die Seniorin anschließend über mehrere Stunden am Telefon. Letztlich wurde die Rentnerin dazu gebracht, einer ihr unbekannten Abholerin gegen 18:30 Uhr an der Haustür Bargeld und Schmuck im Wert einer fünfstelligen Summe zu übergeben. Die Abholerin konnte im Anschluss an die Tat unerkannt flüchten. Unter Umständen waren an der Abholung auch mehrere Täter beteiligt.



In diesem Zusammenhang sucht die ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt nach einem schwarzen BMW Mini Cooper mit auswärtigem Kennzeichen, der in den Abendstunden im Bereich Blumenberger Straße unterwegs war.

Die Abholerin war ca. 35 bis 40 Jahre alt, schlank und mit einem grauen Pulli bekleidet. Zudem trug sie eine rosafarbene Schirmmütze.

Hinweise werden von der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt unter 0841/93430 entgegengenommen.