15.07.2021, PP Oberbayern Nord



Gescheiterter Betrugsversuch - Geldabholer auf frischer Tat festgenommen

ECHING Am Dienstagabend, 13.07.2021, konnten drei aus Frankfurt am Main Angereiste beim Versuch, einen 55-jährigen Firmeninhaber aus Eching zu betrügen, festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei Erding ermittelt in dem Fall.



Ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Täter hatte sich in einem Chat als Tochter des Echinger Geschäftsführers ausgegeben. Schnell war diesem klar, dass es sich nicht wirklich um seine Tochter handeln konnte, weshalb er einen Ermittler der Polizei Neufahrn informierte.

Die vermeintliche Tochter forderte eine niedrige vierstellige Summe Bargeld für eine angeblich eilige Rechnung. Durch den engagierten Einsatz der zivilen Einsatzgruppe der Erdinger Polizei konnten die Tatverdächtigen auf dem Weg zur Wohnanschrift des 55-Jährigen, direkt auf der Straße festgenommen werden. Ein 21-jähriger Deutscher versuchte noch vor der Polizei zu flüchten, konnte jedoch gestellt werden. Das von einer 24-jährigen Türkin geführte gemeinsame Fahrzeug der Tatverdächtigen war zu diesem Zeitpunkt bereits von den Zivilfahndern angehalten und die Fahrerin zusammen mit einem weiteren 19-jährigen Mann deutsch-kenianischer Staatsangehörigkeit festgenommen worden.

Nach erfolgten Vernehmungen und einer jeweiligen erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die drei Personen auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Landshut wieder entlassen. Die Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen versuchten Betruges.





Die Polizei bittet, online und vor allem im Umgang mit sozialen Medien eine besondere Vorsicht walten zu lassen.

Im Zweifel sollte umgehend die örtliche Polizeidienststelle informiert oder der Notruf 110 gewählt werden.