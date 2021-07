15.07.2021, PP Oberbayern Nord



Ermittlungserfolg für Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Ingolstadt – Sechs Personen im Zusammenhang mit Rauschgifthandel festgenommen

INGOLSTADT Das Kommissariat 4 der Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt in engem Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft Ingolstadt bereits seit Herbst 2020 wegen Handels mit Kokain in nicht geringen Mengen gegen mehrere, teilweise in Ingolstadt wohnhafte Personen. Diese stehen in Verdacht, monatlich größere Mengen (500 g bis 1 kg) Kokain in Ingolstadt gewinnbringend veräußert zu haben. Nun konnten sechs Personen festgenommen werden.





Als Hauptumschlagsplatz wurde eine zentrumsnahe Pension in Ingolstadt ausgemacht. Am Sonntagnachmittag, 11.07.2021, wurde die betroffene Pension durch Beamte des Rauschgiftkommissariats der Kriminalpolizei Ingolstadt, unterstützt durch uniformierte Beamte der Polizeiinspektion sowie der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt und unter Einsatz eines Rauschgifthundes der Operativen Ergänzungsdienste Ingolstadt, durchsucht. Im Erdgeschoss der Pension wurde rund 1 Kilogramm Kokain aufgefunden. Bei Anschlussdurchsuchungen, die auch Nebengebäude umfasste, wurden circa 12 Kilogramm Marihuana aufgefunden.

Zeitgleich gelang es den Fahndern, vier der Haupttäter in der Pension, bzw. im Umfeld dieser, festzunehmen. Zwei weitere Tatverdächtige wurden in der Nähe der BAB A9 festgenommen. Die Männer nordmazedonischer, albanischer und türkischer Staatsangehörigkeit sind 43, 40, 39, 27 und zwei von ihnen 28 Jahre alt.



Alle Festgenommenen wurden mittlerweile dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft.