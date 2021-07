12.07.2021, PP Oberbayern Nord



Unbekannter spricht Schülerin an

INGOLSTADT Ein bislang unbekannter Mann hat in Ingolstadt gestern Vormittag eine Schülerin angesprochen und diese aufgefordert, in seinen Wagen zu steigen. Das Mädchen lief daraufhin nach Hause und vertraute sich ihrer Mutter an. Die Kriminalpolizei ermittelt und gibt Verhaltenstipps.

Am Vormittag des gestrigen Tages (11.07.2021) sprach ein bislang Unbekannter im Bereich Grasinger Weg/Vogelweidestraße eine Neunjährige an, die dort mit ihrem Hund spazieren war.

Der Mann ging auf das Mädchen zu und forderte es auf, in seinen Wagen zu steigen um es nach Hause zu bringen. Die Schülerin verhielt sich richtig, lief weg und vertraute sich umgehend ihrer Mutter an.



Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Ergebnis. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt unter 0841/93430 zu melden.



Kinder können von ihren Eltern auf solche oder ähnliche Situationen vorbereitet werden:



- Stärken Sie die Vertrauensbasis zu ihren Kindern, damit sie sich trauen von heiklen Ereignissen zu Hause zu berichten.

- Erinnern Sie Ihre Kinder immer wieder daran, dass sie ohne ihre ausdrückliche Erlaubnis nicht mit Fremden mitgehen oder in ein fremdes Auto steigen dürfen.

- Kinder müssen wissen, dass sie gegenüber Erwachsenen immer laut und deutlich „NEIN!“ sagen können und das auch dürfen.

- Machen Sie ihren Kindern klar, dass sie nicht aus Höflichkeit mit Fremden sprechen müssen und auch keine Auskünfte zu geben brauchen.