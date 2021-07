08.07.2021, PP Oberbayern Nord



Flüchtiger Drogenhändler in Luxemburg festgenommen

ERDING.Nach dem Fund einer erheblichen Rauschgiftmenge im vergangenen März konnte die eigens bei der Kriminalpolizei Erding gegründete „Ermittlungsgruppe Schlüssel“ in Zusammenarbeit mit luxemburgischen Behörden einen flüchtigen Tatverdächtigen ermitteln. Er wurde zwischenzeitlich nach Deutschland überstellt.

Der 27-jährige Mann, der als einer der Hauptverdächtigen gilt und nach dem mit einem internationalen Haftbefehl gesucht worden war, konnte am 28.06.2021 in Luxemburg von dortigen Spezialkräften festgenommen werden. Die Festnahme ist das Ergebnis der guten Zusammenarbeit von Zielfahndung und Rauschgiftfahndung der Polizei Luxemburg, der Zielfahndung des BLKA München und der Kriminalpolizei Erding.



Der Tatverdächtige fand auf der Flucht zuletzt Unterschlupf in einer Kommune in Luxemburg Stadt und hielt sich dort unerkannt auf, bis ihn die Ermittler aufspüren und festnehmen konnten.



Die sachleitende Staatsanwaltschaft Landshut hatte zwischenzeitlich einen Auslieferungsantrag gestellt. Nach seiner Ankunft in Deutschland wurde der 27-Jährige am gestrigen Mittwoch einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Tatverdächtige wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.