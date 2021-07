01.07.2021, PP Oberbayern Nord



Schwerer Raub in Getränkemarkt – Täterbeschreibung

DIEßEN Wie bereits berichtet, hatte am Dienstagabend, 29.06.2021, ein bisher unbekannter Täter nach Ladenschluss einen Getränkemarkt in der Prinz-Ludwig-Straße in Dießen am Ammersee betreten und mit einer Getränkeflasche den noch im Geschäft befindlichen Mitarbeiter niedergeschlagen. Anschließend war er mit der Beute eines niedrigen vierstelligen Bargeldbetrags geflüchtet.

Nun liegt eine Täterbeschreibung vor.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:



- ca. 170 - 180 cm groß

- ca. 25-35 Jahre alt

- osteuropäisches Aussehen

- dunkler Teint, faltiges Gesicht, schmale Zähne

- braune oder schwarze, mittellange Haare

- dunkler Drei-Tage-Vollbart

- trug eine hellbraune/beige Bomberjacke, weiß/blau gestreiftes Shirt und eine lange Hose (unbekannter Farbe)



Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt in dem Fall und bittet Personen, die Hinweise zu der beschriebenen Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.