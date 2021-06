30.06.2021, PP Oberbayern Nord



Unerlaubt eingereist – mehrere Personen an Asylbehörde überstellt

NEUFAHRN BEI FREISING Am gestrigen Dienstag, 29.06.2021, wurde in den Morgenstunden auf der A9 Richtung München, AS Fürholzen, ein Kleintransporter durch die VPI Freising kontrolliert, welcher auf die Fa. Europcar zugelassen war. Fünf der kontrollierten sechs Insassen waren unerlaubt in die Bundesrepublik eingereist und mussten an die zuständige Asylbehörde überstellt werden.

In dem von den Polizeibeamten kontrollierten Fahrzeug befanden sich im Laderaum fünf syrische Staatsangehörige, die allesamt keine Ausweispapiere mit sich führten. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 28-jährigen geduldeten Syrer, der seit knapp vier Jahren im Landkreis Landshut lebt. Die gemeinsamen Ermittlungen der Verkehrspolizei Freising und Kriminalpolizeiinspektion Erding ergaben, dass er von einem bisher unbekannten Mann kontaktiert wurde, um die fünf Syrer aus Wien abzuholen und anschließend in Deutschland zu den dort bereits wohnhaften Familien zu fahren. Bezüglich der Bezahlung für den Transport gab er lediglich an, dass er einen Geldbetrag erhalten sollte.



Die fünf Syrer wurden wegen illegalen Einreise und Aufenthalt, der Fahrer wegen gewerbsmäßigen Einschleusen von Ausländern nach dem Ausländergesetz angezeigt und anschließend an die zuständige Asylbehörde überstellt. Der Fahrer wurde an seiner Wohnadresse entlassen.