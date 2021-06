25.06.2021, PP Oberbayern Nord



Diebstahl zweier hochwertiger Pkw mit Keyless-Go System - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

INGOLSTADT In der gestrigen Nacht von Donnerstag, 24.06.2021, auf Freitag, 25.06.2021, wurden im Ingolstädter Stadtteil Hundszell zwei jeweils mit Keyless-Go System ausgestattete, hochwertige Pkw gestohlen.

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 24.06.2021, 22:00 Uhr, bis zum 25.06.2021, 06:15 Uhr, einen blauen Audi Q7, Baujahr 2020.



Weiter wurde ein roter Audi A6 Avant, Baujahr 2018, zum Diebesgut. Der Tatzeitraum kann hier auf die Stunden vom 24.06.2021, 23:55 Uhr bis zum 25.06.2021, 07:30 Uhr eingegrenzt werden.





Die Polizei rät dazu, mit Keyless-Go ausgestattete Pkws in der eigenen Garage abzustellen und den zugehörigen Fahrzeugschlüssel zusätzlich sicher zu verwahren. Hierzu eignen sich spezielle Aufbewahrungsboxen oder Hüllen, die den Schlüssel abschirmen.



Eventuelle Zeugen, die Beobachtungen zu den oben beschriebenen Fällen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0841/9343-0 bei der Kriminalpolizei Ingolstadt zu melden. Diese ermittelt in beiden Fällen und weist zusätzlich darauf hin, dass Fahrzeug-Diebstähle dieser Art erfahrungsgemäß in der zweiten Nachthälfte stattfinden.