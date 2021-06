20.06.2021, PP Oberbayern Nord



Schadensträchtiger Brand eines Einfamilienhauses in Jetzendorf

JETZENDORF, LKRS. PFAFFENHOFEN A. D. ILM

Durch den Brand in einem Einfamilienhaus am Samstagnachmittag entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.



Am 19.06.2021 wurde durch den Eigentümer eines Hauses in der Hilgertshausener Straße in Jetzendorf gegen 14:45 Uhr Rauch im Gebäude festgestellt. Das hierfür ursächliche Feuer breitete sich in der Folge schnell aus und griff auch auf den Dachstuhl über. Das Obergeschoss brannte völlig aus. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Es entstand Sachschaden in sechsstelligem Bereich.



Die Ermittlungen zur Brandursache, die noch am Samstag durch den Kriminaldauerdienst übernommen wurden, dauern noch an. Derzeit wird nicht von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen.