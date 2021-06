18.06.2021, PP Oberbayern Nord



Dachstuhlbrand in Feldafing

FELDAFING. Eine Photovoltaikanlage löste möglicherweise einen Dachstuhlbrand in Feldafing aus.

Am gestrigen Donnerstag, 17.06.2021, geriet gegen 16:00 Uhr der Dachstuhl eines Doppelhauses in Feldafing in Brand. Während zunächst nur eines der beiden Reihenhäuser betroffen war, konnte ein Übergreifen auf das Dach der anderen Haushälfte trotz intensiver Löscharbeiten der Feuerwehr nicht verhindert werden.



Glücklicherweise kamen durch den Brand keine Personen zu Schaden. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden in sechsstelliger Höhe.



Brandursächlich war möglicherweise ein technischer Defekt der auf dem Hausdach verbauten Photovoltaikanlage. Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zum Fall übernommen.