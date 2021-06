11.06.2021, PP Oberbayern Nord



Einbruch in Wohnung in Ingolstadt - Kripo bittet um Zeugenhinweise

INGOLSTADT Bislang unbekannte Täter brachen am gestrigen Donnerstag, den 10.06.2021, in eine Wohnung im vierten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Hindemithstraße ein.

Die Wohnungsinhaberin hatte gegen 18.50 Uhr ihre Wohnung verlassen. Als sie gegen 21.10 Uhr zurückkam und ihre Wohnungstüre aufsperren wollte, musste sie feststellen, dass diese nur noch angelehnt war. Bisher unbekannte Täter hatten die Wohnungstüre eingedrückt oder eingetreten und anschließend die Wohnung durchsucht. Die Eindringlinge entwendeten neben einem Ausweisdokument auch einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.



Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 500 Euro.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-0 entgegen.