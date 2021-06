05.06.2021, PP Oberbayern Nord



Brand eines Einfamilienhauses in Dachau mit zwei Verletzten

DACHAU

In den frühen Morgenstunden brannte es in einem Einfamilienhaus in Dachau. Zwei Bewohner wurden hierdurch verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Die Kripo Fürstenfeldbruck ermittelt.

Heute Morgen (05.06.2021) wurde gegen 05:00 Uhr ein Brand in einem Haus in der Jahnstraße in Dachau gemeldet. Bei Eintreffen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei hatten sich die zwei Bewohner des Hauses bereits im Freien befunden. Beide erlitten Verletzungen in Form von Rauchgasvergiftungen und mussten in Krankenhäusern in Dachau und Fürstenfeldbruck stationär behandelt werden.



Durch das Feuer, das durch die eingesetzten Feuerwehren schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte, entstand ein Sachschaden in Höhe eines sechststelligen Eurobetrages.



Die Ermittlungen zur bislang völlig unklaren Brandursache wurden noch am heutigen Tage durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernommen.