05.06.2021, PP Oberbayern Nord



Wohnungsbrand in Gauting

GAUTING, LKR. Starnberg

Gestern brannte in Gauting eine Wohnung. Es entstand hoher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt.





Am frühen Abend des gestrigen Tages (04.06.2021) wurde gegen 17:30 Uhr ein Gebäudebrand in der Grubmühlerfeldstraße in Gauting gemeldet. Beim Brandobjekt handelte es sich um eine Zweizimmerwohnung in einem Mehrfamilienhaus. Diese brannte in der Folge komplett aus und ist nun neben einer weiteren Wohnung, die durch die Brandauswirkungen in Mitleidenschaft gezogen wurde, unbewohnbar.



Verletzt wurde niemand. Die Wohnungsinhaber waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause.



Es entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Angaben zur Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden. Eine vorsätzliche Brandlegung wird nach dem jetzigen Ermittlungsstand ausgeschlossen.