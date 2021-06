04.06.2021, PP Oberbayern Nord



Größerer Polizeieinsatz in Ingolstadt

INGOLSTADT Am gestrigen Morgen, 03.06.2021, kurz nach 09:00 Uhr, wurde der Einsatzzentrale über den Polizeinotruf mitgeteilt, dass ein Mann mit einem Messer in der Hand vor einer Bäckerei in der Levelingstraße in Ingolstadt stehe. Zuvor habe er die Verkäuferin in dem Geschäft beleidigt und habe dabei an das Messer an seinem Gürtel gegriffen.

Die sofort alarmierten Streifenbesatzungen konnten die Situation vor Ort zunächst einfrieren und den Bereich großräumig absperren. Der 65-jährige Ingolstädter konnte auch durch mehrmalige Aufforderung nicht dazu bewegt werden, das Messer, das er bei Eintreffen der Polizei in der Hand hielt, abzulegen. Auch ein Warnschuss und der Einsatz von Pfefferspray blieben ohne Wirkung, weshalb Spezialkräfte hinzugezogen wurden. Der Mann konnte anschließend widerstandslos gesichert werden.





Durch die schnelle und weiträumige Absicherung der Tatörtlichkeit wurden zu keinem Zeitpunkt Unbeteiligte gefährdet.