01.06.2021, PP Oberbayern Nord



Datenschutz, Cybermobbing und Co. - Workshop mit der Kriminalpolizeiinspektion Erding

NEUFAHRN. 13 Schülerinnen und Schüler des Oskar-Maria-Graf-Gymnasiums Neufahrn wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Erding zum Thema Medienkompetenz geschult.

Anlass hierzu war die Anfrage des Gymnasiums, welches zukünftig das „Peer-to-Peer-Prinzip“ anwenden möchte. Im Rahmen dieser Lehrmethode vermitteln ältere, engagierte Schülerinnen und Schüler Wissen an die Jüngeren.



Kriminalhauptkommissar Schollerer und Kriminalhauptmeisterin Honsa von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Kriminalpolizeiinspektion Erding sowie Sabrina Dietrich vom Gesundheitsamt Freising zeigten in einem siebenstündigen Workshop 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des P-Seminars (Projekt-Seminar zur Studien- und Berufsorientierung) Möglichkeiten für einen Unterricht auf. Zu den Themenbereichen Medienkunde und Mediennutzung wurde unter anderem Grundwissen zu Datenschutz, Cybermobbing, Cybergrooming, zu Online-Spielen, Urheberrecht und Kommunikation vermittelt.



Die Mitglieder des P-Seminars möchten das erworbene Wissen künftig an Schülerinnen und Schülern ab der fünften Klasse weitergeben und ihnen den sicheren Umgang mit Smartphone und Internet im Rahmen von regelmäßigen Kursen näherbringen. Die „Userinnen“ und „User“ sollen dafür sensibilisiert werden, achtsam mit ihren Daten umzugehen. Gerade jüngere Schülerinnen und Schüler sind sich oft der negativen Folgen nicht bewusst, welche hier durch Sorglosigkeit entstehen können. Nicht zu vergessen sind auch die Eltern, die ihren Kindern beim Erlernen von Medienkompetenz begleitend zur Seite stehen sollten.



Im Rahmen des Workshops durften die Angehörigen des P-Seminars auch ihr schauspielerisches Talent bei Rollenspielen zum Thema Cybermobbing beweisen. Selbst in eine Rolle schlüpfen, erweist sich in der Präventionsarbeit oft als nachhaltiger und anschaulicher als „nur“ über das Thema zu reden.



Die Gruppe konnte durch die Schulung ihre Kompetenzen stärken und wird das neu erworbene Wissen zukünftig weiteren Schülern vermitteln. Die Referenten stehen dabei auch weiterhin unterstützend zur Verfügung.