Mann angegriffen und verletzt - Kripo sucht Zeugen

MANCHING. Am 28.05.2021 wurde gegen 18:20 Uhr ein blutender Mann auf der Autobahnüberführung in der Ingolstädter Straße in Manching aufgefunden.

Der 28-Jährige wurde möglicherweise durch Unbekannte angegriffen. Er erlitt eine Kopfverletzung.



Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Klärung des Tatgeschehens übernommen.



Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.