Ermittlungs- und Fahndungserfolg der Polizei - drei Tatverdächtige nach Tötungsdelikt festgenommen

LANDSBERG AM LECH Die intensiven Ermittlungen der „EG Römerhang“ der Kripo Fürstenfeldbruck führten nun zur Festnahme von drei Tatverdächtigen.

Tatverdächtig sind drei junge Männer (alle 24 Jahre alt), die seit der Tat untergetaucht waren. Alle drei sind deutsche Staatsangehörige und stammen aus dem Raum Landsberg.



Ein Verdächtiger konnte gestern gegen 13:45 Uhr in Augsburg aufgespürt und festgenommen werden. Die Festnahme der beiden anderen erfolgte fast zeitgleich in Ungarn/Györ. Gegen alle drei bestanden aufgrund der Tat vom 15.05. in Landsberg bereits Haftbefehle wegen des Verdachts des Mordes.



Gegen den in Augsburg festgenommenen Tatverdächtigen wurde der Haftbefehl vor dem Ermittlungsrichter eröffnet und in Vollzug gesetzt. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.



Die beiden anderen Tatverdächtigen befinden sich derzeit im Gewahrsam der ungarischen Justizbehörden. Die Staatsanwaltschaft Augsburg betreibt die Auslieferung der beiden im Ausland Festgenommenen.



Die Hintergründe des Tatgeschehens sind bislang noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.