18.05.2021, PP Oberbayern Nord



26-Jähriger nach Angriff durch Unbekannte verstorben – Folgemeldung

LANDSBERG AM LECH Der am Samstag, den 15.05.2021, in Landsberg angegriffene 26-jährige Mann erlag gestern, den 17.05.021, seinen schweren Verletzungen.

Nachdem der 26-Jährige am Samstag, den 15.05.2021, stark blutend auf einem Parkplatz vor einem Wohnblock aufgefunden worden war, verstarb er gestern infolge der erlittenen Verletzungen. Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck richtete eine elfköpfige Ermittlungsgruppe ein.



Aufgrund laufender Ermittlungen können derzeit keine weiteren Details zum Sachverhalt bekannt gegeben werden.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08421/6120 entgegen.