Mutmaßliches Tötungsdelikt zum Nachteil einer 28-jährigen Deutschen - Ergänzungsmeldung

TAUFKIRCHEN (VILS), LKR. ERDING Wie bereits berichtet, wurde in der Nacht des 12.05.2021 eine 28-jährige Deutsche in einer Wohnung in Taufkirchen/Vils leblos aufgefunden. Ferner wurde in der Wohnung der ehemalige Lebensgefährte der Geschädigten, ein 34-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger, angetroffen und wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes vorläufig festgenommen.

Gegen den Tatverdächtigen erging am Donnerstag, 13.05.2021, wegen des Verdachts des Mordes Haftbefehl durch den zuständigen Ermittlungsrichter des AG Landshut.



Die Getötete wurde zwischenzeitlich durch das Institut der Rechtsmedizin München obduziert. Aus ermittlungstaktischen Gründen können hierüber keine detaillierten Ergebnisse bekanntgegeben werden.



Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist von einer Beziehungstat auszugehen.