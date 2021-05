12.05.2021, PP Oberbayern Nord



Ermittlungen zum Tod von Sabine P. und Eugen S. aus Ingolstadt - Kripo ermittelt vier Tatverdächtige

INGOLSTADT Wie berichtet, konnten die am 02.05.20 in einem Waldstück bei Kipfenberg aufgefundenen skelettierten menschlichen Knochen dem seit 2002 vermissten Pärchen Sabine P. und Eugen S. aus Ingolstadt zugeordnet werden.

Zur Klärung der tatsächlichen Umstände ihres Todes besteht bei der KPI Ingolstadt eine Ermittlungsgruppe. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen und zahlreicher Zeugenbefragungen ergaben sich Hinweise auf vier Personen, die mit einem nicht natürlichen Tod des Pärchens in Verbindung stehen könnten. Aufgrund dieser Erkenntnisse ergingen gegen die vier Tatverdächtigen Haftbefehle, die zwischenzeitlich vollzogen und vom zuständigen Haftrichter eröffnet wurden. Alle vier Personen befinden sich aktuell in Haft.



Um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden, können derzeit in Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt nähere Einzelheiten nicht mitgeteilt werden.