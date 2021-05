07.05.2021, PP Oberbayern Nord



Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert hohen Vermögensschaden

DIEßEN Am Mittwoch, den 05.05.2021, konnte dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin die Vollendung eines Betrugsdeliktes verhindert und einem 65-Jährigen aus Dießen ein großer Vermögensschaden erspart werden.

Die Betrüger setzten sich gegen 12 Uhr des vergangenen Mittwochs (05.05.2021) telefonisch mit dem Geschädigten in Verbindung. Ein angeblicher Bankangestellter erzählte dem 65-Jährigen, dass dessen Konto gesperrt worden sei und er nun 2300,- Euro überweisen müsse. Anschließend bekam der Geschädigte einen zweiten Anruf von einem angeblichen Rechtsanwalt, der den Mann nochmals damit unter Druck setzte, dass im Falle einer ausbleibenden Zahlung sogar ein gerichtliches Verfahren anstehen könne und er dann 6000,- Euro überweisen müsse. Der Geschädigte ging daraufhin zur Bank und füllte einen Überweisungsschein mit den zuvor durch die Betrüger übermittelten Daten aus.

Eine Bankangestellte bemerkte den Betrug jedoch glücklicherweise rechtzeitig und verwies den 65-Jährigen auf die Polizei, weshalb die Überweisung nicht getätigt und ein Vermögensschaden verhindert werden konnte.





Die Maschen der Betrüger sind vielseitig. So variiert auch immer wieder die Herangehensweise von Callcenter-Betrügern. Weitere Informationen und Tipps dazu, wie Sie sich schützen können, finden Sie unter diesem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/



Auch das Polizeipräsidium Oberbayern Nord startete im November 2020 eine Präventionskampagne zum Thema „Call-Center-Betrug“. Diese umfasst auch Postkarten mit Verhaltenstipps und einem Aufkleber mit dem Slogan „LEG AUF!“, der in der Nähe des Telefons angebracht werden soll. Mehr Informationen zur Präventionskampagne sowie die Postkarte finden Sie hier:

https://www.polizei.bayern.de/oberbayern_nord/news/presse/aktuell/index.html/321659