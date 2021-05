05.05.2021, PP Oberbayern Nord



Enkeltrickbetrügerinnen mit Schockanruf erfolgreich

GRAFING b. MÜNCHEN Am Dienstag, den 04.05.2021, waren erneut Trickbetrügerinnen in Grafing mit einem Schockanruf erfolgreich.

Eine 95-jährige Seniorin aus Grafing bei München erhielt gegen 10.00 Uhr einen Anruf, bei dem ihr eine weinerliche Frauenstimme mitteilte, dass sie ihre Tochter sei und einen Unfall gehabt habe. Kurz darauf übernahm eine angebliche Polizistin das Gespräch und gab an, in München mit der Dame auf einem Polizeirevier zu sein, weil diese einen Verkehrsunfall verursacht habe. Bei dem Unfall sei ein Radfahrer aus Litauen getötet worden. Damit sie nicht in Litauen ins Gefängnis müsse, müsste eine Kaution in unbekannter Höhe gezahlt werden. Die Rentnerin, die inzwischen annahm, dass ihre Enkelin die vermeintliche Unfallverursacherin sei, gab der unbekannten Anruferin die Telefonnummer ihrer 72-jährigen Tochter, da sie sich selbst mit der Situation überfordert fühlte. Den Betrügerinnen gelang es danach, die Tochter per Telefon zu zwei Überweisungen mit jeweils Beträgen im unteren fünfstelligen Bereich nach Litauen zu überreden. Als die 72-Jährige ihre vermeintliche Tochter in München bei der Polizei abholen wollte, flog der Schwindel auf.



Die Kripo Erding hat die Ermittlungen übernommen.



Tipps der Polizei:



Wenn Ihnen etwas bei einem Anruf verdächtig vorkommt - legen Sie einfach auf und verständigen Sie die Polizei!



• Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit.

• Der Anrufer macht Druck? Das ist Teil der Masche.

• Die echte Polizei fordert niemals Vermögen von Ihnen.

• Verwandte fordern sofortige finanzielle Hilfe? Seien Sie misstrauisch!

• Übergeben Sie nie Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte!

• Überweisen Sie keine Geldbeträge an Unbekannte!

Unter dem Link



https://www.polizei.bayern.de/oberbayern_nord/news/presse/aktuell/index.html/321659



finden Sie weitere Informationen zur Präventionskampagne „LEG` AUF“ des PP Oberbayern Nord.