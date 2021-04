30.04.2021, PP Oberbayern Nord



Rivalisierende Jugendgruppen - Kripo nimmt Tatverdächtigen zu versuchtem Tötungsdelikt fest

PUCHHEIM.Wie bereits berichtet, kam es am 24.04.2021 in Puchheim zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei verfeindeten Jugendgruppen, in deren Zusammenhang ein 16-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte.

Durch intensive Ermittlungen gelang es der eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck am vergangenen Mittwoch, einen 15-Jährigen aus Puchheim festzunehmen.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht der Festgenommene im dringenden Verdacht, für die Stichverletzungen des mittlerweile außer Lebensgefahr befindlichen jungen Mannes verantwortlich zu sein.



Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft München II wurde Haftbefehl beantragt, der vom zuständigen Gericht am 29.04.21 erlassen wurde. Der beschuldigte Jugendliche wurde in eine Haftanstalt überstellt.